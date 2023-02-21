«Валенсия» проводит худший сезон за последние 40 лет

«Валенсия» в матче 22-го тура чемпионата Испании уступила «Хетафе» со счетом 0:1.

«Летучие мыши» с 20 очками занимают 19-е место в ла лиге — это худший показатель клуба с сезона-1982/83. Тогда «Валенсия» набрала 17 очков (4 победы, 5 ничьих и 13 поражений).

В следующем туре клуб дома примет «Реал Сосьедад».