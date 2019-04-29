Королевская федерация футбола Испании утвердила новый формат Суперкубка страны, сообщает официальный сайт организации. В 2020 году турнир будет проходить зимой в формате "Финала четырех". В нем сыграют чемпион Испании, вице-чемпион, обладатель и финалист Кубка страны.

В первом полуфинале сыграют чемпион Испании и финалист Кубка, во втором - обладатель Кубка и вице-чемпион.

В случае совпадения одной или более команд в Суперкубке сыграют клубы, занявшие наиболее высокие места в чемпионате страны.

Первый Суперкубок пройдет с 1 по 12 января. Ожидается, что он пройдет в Саудовской Аравии.

На данный момент уже известен список участников турнира: "Барселона", "Атлетико", "Реал" и "Валенсия".