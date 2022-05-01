В Сети завирусилось фото Карло Анчелотти с сигарой и футболистами «Реала»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал в своих личных соцсетях новый пост, который стал популярным в Сети. На фото 21-летний бразильский футболист стоит рядом с тренером команды Карло Анчелотти, который в темных очках потягивает сигару.

Рядом с ними также стоят Давид Алаба, Эдер Милитао и Родриго. Фото собрало более 2,5 миллиона лайков и стало мемом.

Мемы с Карло Анчелотти. Twitter

30 апреля «Реал» победил «Эспаньол» (4:0) в матче 34-го тура ла лиги и досрочно стал чемпионом Испании в 35-й раз в своей истории.

62-летний Анчелотти стал первым тренером с титулами в топ-5 главных лиг Европы.