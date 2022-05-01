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Сегодня, 22:07

В Сети завирусилось фото Карло Анчелотти с сигарой и футболистами «Реала»

Читать «СЭ» в
Винисиус Жуниор, Карло Анчелотти, Эдер Милитао, Давид Алаба и Родриго (слева направо).
Фото Личные соцсети Винисиуса Жуниора
Мемы с Карло Анчелотти.
Фото Twitter
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал в своих личных соцсетях новый пост, который стал популярным в Сети. На фото 21-летний бразильский футболист стоит рядом с тренером команды Карло Анчелотти, который в темных очках потягивает сигару.

Рядом с ними также стоят Давид Алаба, Эдер Милитао и Родриго. Фото собрало более 2,5 миллиона лайков и стало мемом.

Мемы с Карло Анчелотти. Фото Twitter
Мемы с Карло Анчелотти.
Twitter

30 апреля «Реал» победил «Эспаньол» (4:0) в матче 34-го тура ла лиги и досрочно стал чемпионом Испании в 35-й раз в своей истории.

62-летний Анчелотти стал первым тренером с титулами в топ-5 главных лиг Европы.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
3
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
13
 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.04 22:00
Севилья – Кадис
 1 : 1
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 2 : 1
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 4 : 0
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 1 : 1
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 1 : 1
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 1 : 1
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 1 : 1
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 26
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 23 1 7
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