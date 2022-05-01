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Сегодня, 22:06

Фалькао забил гол через 56 секунд после выхода на замену

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) в матче 34-го тура чемпионата Испании.

Ничью хозяевам принес точный удар нападающего Радамеля Фалькао.

Колумбиец отличился через 56 секунд после выхода на замену. Таким образом, он установил рекорд этого сезона в чемпионате Испании.

Всего в этом сезоне 36-летний форвард провел 18 матчей, в которых забил 6 голов.

Радамель Фалькао
ФК Райо Вальекано
ФК Реал Сосьедад
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 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
3
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
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 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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Атлетик – Атлетико
 2 : 0
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1.05 19:30
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Барселона – Мальорка
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