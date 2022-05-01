Фалькао забил гол через 56 секунд после выхода на замену

«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) в матче 34-го тура чемпионата Испании.

Ничью хозяевам принес точный удар нападающего Радамеля Фалькао.

Колумбиец отличился через 56 секунд после выхода на замену. Таким образом, он установил рекорд этого сезона в чемпионате Испании.

Всего в этом сезоне 36-летний форвард провел 18 матчей, в которых забил 6 голов.