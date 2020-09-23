В «Реале» опровергли информацию о коронавирусе у Эдегора

«Реал» опроверг информацию о том, что нападающий команды Мартин Эдегор заразился коронавирусом.

В официальном заявлении клуба говорится, что все футболисты и тренерский штаб сдали отрицательные тесты на наличие инфекции.

Ранее радио Onda Cero утверждало, что в понедельник 21-летний норвежец сдал положительный анализ и отправился на самоизоляцию.