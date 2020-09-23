В «Реале» опровергли информацию о коронавирусе у Эдегора
11:39
«Реал» опроверг информацию о том, что нападающий команды Мартин Эдегор заразился коронавирусом.
В официальном заявлении клуба говорится, что все футболисты и тренерский штаб сдали отрицательные тесты на наличие инфекции.
Ранее радио Onda Cero утверждало, что в понедельник 21-летний норвежец сдал положительный анализ и отправился на самоизоляцию.
Official Announcement. #RealMadrid— Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) September 23, 2020
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