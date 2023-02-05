В «Реале» летом намерены купить лишь одного игрока
«Реал» намерен купить лишь одного игрока в летнее трансферное окно, сообщает Relevo.
По данным источника сейчас клуб работает над переходом Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Руководство сделает все возможное для приобретения 19-летнего футболиста.
Конкуренцию «Реалу» в борьбу за Беллингема намерены составить «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и другие клубы.
В текущем сезоне Беллингем провел за дортмундский клуб 23 матча, забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|19
|16
|2
|1
|39-7
|50
|
2
|Реал
|19
|14
|3
|2
|40-16
|45
|
3
|Р. Сосьедад
|19
|12
|3
|4
|28-18
|39
|
4
|Атлетико
|20
|10
|5
|5
|29-17
|35
|
5
|Бетис
|20
|9
|4
|7
|24-20
|31
|
6
|Вильярреал
|20
|9
|4
|7
|22-17
|31
|
7
|Атлетик
|20
|8
|5
|7
|29-21
|29
|
8
|Осасуна
|20
|8
|5
|7
|19-19
|29
|
9
|Р. Вальекано
|19
|8
|5
|6
|25-22
|29
|
10
|Мальорка
|19
|7
|4
|8
|15-18
|25
|
11
|Сельта
|20
|6
|5
|9
|22-32
|23
|
12
|Альмерия
|19
|6
|4
|9
|23-29
|22
|
13
|Жирона
|19
|5
|6
|8
|26-29
|21
|
14
|Севилья
|19
|5
|6
|8
|21-26
|21
|
15
|Эспаньол
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|
16
|Вальядолид
|19
|6
|2
|11
|14-28
|20
|
17
|Валенсия
|19
|5
|5
|9
|25-23
|20
|
18
|Кадис
|20
|4
|7
|9
|15-33
|19
|
19
|Хетафе
|20
|4
|6
|10
|17-27
|18
|
20
|Эльче
|20
|1
|6
|13
|15-40
|9
|3.02
|23:00
|
Атлетик – Кадис
|4 : 1
|4.02
|16:00
|
Эспаньол – Осасуна
|1 : 1
|4.02
|18:15
|
Эльче – Вильярреал
|3 : 1
|4.02
|20:30
|
Атлетико – Хетафе
|1 : 1
|4.02
|23:00
|
Бетис – Сельта
|3 : 4
|5.02
|16:00
|
Мальорка – Реал
|- : -
|5.02
|18:15
|
Жирона – Валенсия
|- : -
|5.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Вальядолид
|- : -
|5.02
|23:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|6.02
|23:00
|
Р. Вальекано – Альмерия
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|11
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|13
|2
|2