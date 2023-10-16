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В «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян готов сыграть с «Мальоркой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Реал Сосьедад» рассказала о состоянии полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен Захарян без проблем работает со своими товарищами по команде. Здоровью футболиста ничего не угрожает — Арсен чувствует себя отлично! Он был готов до, и сейчас россиянин также полностью готов принять участие в ближайшем матче с «Мальоркой», — приводит слова пресс-службы испанского клуба Sport24.

Ранее 20-летний россиянин из-за болезни пропустил несколько матчей «Реал Сосьедад». Он вернулся на поле, выйдя на замену в игре против «Атлетико» (1:2) в 9-м туре ла лиги.

В 10-м туре «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Мальорку». Встреча пройдет в субботу, 21 октября.

Захарян в летнее трансферное окно перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Полузащитник провел 4 матча в ла лиге, не отличившись результативными действиями.

Источник: Sport24
Арсен Захарян
Футбол
ФК Мальорка
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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20.10 22:00
Осасуна – Гранада
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21.10 15:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 - : -
21.10 17:15
Хетафе – Бетис
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Севилья – Реал
 - : -
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Сельта – Атлетико
 - : -
22.10 15:00
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
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