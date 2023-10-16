Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:58

В Испании обнаружили тело футболиста, пропавшего несколько дней назад

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В Испании было обнаружено тело полузащитника «Кордовы» Альваро Прието, сообщает AS.

18-летний испанец пропал несколько дней назад. В последний раз его видели живым на вокзале Санта-Хуста в Севилье. По информации источника, тело игрока обнаружили между двумя вагонами поезда.

«Наши самые искренние соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде Альваро Прието. Они пользуются нашей безоговорочной поддержкой. И мы благодарим всех, кто присоединился к нам в эти трудные времена», — сказано в заявлении генерального директора «Кордовы» Антонио Фернандеса Монтеррубио.

Прието выступал за молодежную команду «Кордовы».

Футбол
ФК Кордова
0
Читайте также
Медведев и, скорее всего, Рублев. Кто из россиян сыграет на итоговых турнирах
Тарасенко забил первый гол за новый клуб и затмил Кучерова. У «Тампы» проблемы без Василевского
Школьники сломали семилетнему однокласснику позвоночник в Санкт-Петербурге
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян готов сыграть с «Мальоркой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.10 22:00
Осасуна – Гранада
 - : -
21.10 15:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 - : -
21.10 17:15
Хетафе – Бетис
 - : -
21.10 19:30
Севилья – Реал
 - : -
21.10 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
22.10 15:00
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
 - : -
22.10 17:15
Жирона – Альмерия
 - : -
22.10 19:30
Вильярреал – Алавес
 - : -
22.10 22:00
Барселона – Атлетик
 - : -
23.10 22:00
Валенсия – Кадис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 8
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Такэфуса Кубо

Такэфуса Кубо

Реал Сосьедад

 5
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 7 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 6 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости