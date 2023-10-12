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Сегодня, 17:01

В «Реал Сосьедад» рассказали о процессе тренировок футболиста Захаряна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский полузащитник Арсен Захарян хорошо тренируется в общей группе футбольного клуба «Реал Сосьедад», у него сейчас нет проблем со здоровьем.

«Он хорошо работает с товарищами по команде, у него вообще нет проблем», — приводит заявление пресс-службы «Реал Сосьедад» ТАСС.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Его контракт с испанским клубом действует до конца сезона-2028/29. Ранее полузащитник выступал за «Динамо».

После перехода в «Реал Сосьедад» Захарян провел 3 матча в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://tass.ru/sport/18991343
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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Р. Сосьедад – Мальорка
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