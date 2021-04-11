В Испании матч завершился массовой дракой игроков и болельщиков
Встреча третьего каталонского дивизиона между «Бон Пастором» и «Кармело» завершилась массовой дракой с участием болельщиков.
За две минуты до конца матча на поле произошла стычка между двумя соперниками. Арбитр встречи принял решение удалить одно из игроков, после чего на поле появились болельщики, которые устроили драку с футболистами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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