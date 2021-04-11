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В Испании матч завершился массовой дракой игроков и болельщиков

18:34

Встреча третьего каталонского дивизиона между «Бон Пастором» и «Кармело» завершилась массовой дракой с участием болельщиков.

За две минуты до конца матча на поле произошла стычка между двумя соперниками. Арбитр встречи принял решение удалить одно из игроков, после чего на поле появились болельщики, которые устроили драку с футболистами.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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