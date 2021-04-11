«Осасуна» в гостях победила «Вильярреал»
«Вильярреал» принимал «Осасуну» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Гости взяли верх со счетом 2:1.
«Вильярреал» за 30 матчей набрал 46 очков и с этим показателем занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна», в активе которой 34 очка после 30 матчей, находится на 13-й позиции.
Чемпионат Испании. Лига 1
30-й тур
«Вильярреал» — «Осасуна» — 1:2 (0:0)
Голы: Монкайола, 64 (0:1). Дав.Гарсия, 70 — в свои ворота (1:1). Будимир, 74 (1:2).
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль (Тригерос, 78), Хауме Коста (Педраса, 46), Марио Гаспар, Пенья (Х.Морено, 46), Фунес Мори, Фойт, Парехо, Мойсес Гомес, Пако Алькасер (Ниньо, 78), Пино (Чиквуэзе, 58).
«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Крус (Санчес, 61), Брашанац, Р.Гарсия (Ойер, 77), Монкайола, Будимир (Кальери, 76), Барха (Торрес, 77), Мартинес (Торро, 59).
Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).
11 апреля. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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