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«Осасуна» в гостях победила «Вильярреал»

16:56
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«Вильярреал» принимал «Осасуну» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Гости взяли верх со счетом 2:1.

«Вильярреал» за 30 матчей набрал 46 очков и с этим показателем занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна», в активе которой 34 очка после 30 матчей, находится на 13-й позиции.

Чемпионат Испании. Лига 1

30-й тур

«Вильярреал» — «Осасуна» — 1:2 (0:0)

Голы: Монкайола, 64 (0:1). Дав.Гарсия, 70 — в свои ворота (1:1). Будимир, 74 (1:2).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль (Тригерос, 78), Хауме Коста (Педраса, 46), Марио Гаспар, Пенья (Х.Морено, 46), Фунес Мори, Фойт, Парехо, Мойсес Гомес, Пако Алькасер (Ниньо, 78), Пино (Чиквуэзе, 58).

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Крус (Санчес, 61), Брашанац, Р.Гарсия (Ойер, 77), Монкайола, Будимир (Кальери, 76), Барха (Торрес, 77), Мартинес (Торро, 59).

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

11 апреля. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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