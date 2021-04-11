«Валенсия» с Черышевым в составе ушла от поражения в матче с «Реалом Сосьедадом»
«Валенсия» сыграла вничью с «Реалом Сосьедадом» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 2:2, причем «Валенсия» проигрывала после первого тайма — 0:2.
Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел в стартовом составе и получил желтую карточку.
Чемпионат Испании. Лига 1
30-й тур
«Валенсия» — «Реал Сосьедад» — 2:2 (0:2)
Голы: Гевара, 33 (0:1). Исак, 45 (0:2). Васс, 60 — с пенальти (1:2). Габриэл Паулиста, 73 (2:2).
Нереализованный пенальти: Солер, 29 (вратарь)
«Валенсия»: Доменеч, Васс (Олива, 90), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Коррейа, Солер, Рачич (Муса, 64), Черышев (Гамейро, 64), Гонсалу Гедеш (Лато, 86), Гомес.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Гонсалес (Саньян, 46), Порту (Янузай, 66), Гевара, Фернандес (Роберто Лопес, 79), Оярсабаль (Баутиста, 89), Исак.
Предупреждения: Гонсалес, 7. Черышев, 42. Порту, 45. Габриэл Паулиста, 47. Фернандес, 59. Монреаль, 66. Муса, 68. Васс, 77. Гомес, 78. Исак, 82.
Удаление: Гомес, 79.
Судья: Писарро Гомес (Испания).
11 апреля. Валенсия. Стадион «Месталья».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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