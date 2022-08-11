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Сегодня, 08:27

«Барселона» уверена в регистрации всех новичков. Клуб сообщил Хави, что игроки будут доступны к старту ла лиги

В «Барселоне» уверены в регистрацию всех новичков до старта ла лиги
Карен Саркисян
Корреспондент
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В «Барселоне» уверены, что смогут зарегистрировать всех новых игроков к матчу 1-го тура ла лиги с «Райо Вальекано», сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб уже направил все необходимые документы лиге для регистрации новичков.

Руководство каталонцев уже сообщило главному тренеру команды Хави, что все новички будут доступны к старту ла лиги.

Ожидается, что все вопросы будут решены в пятницу, 12 августа, а официально новички будут зарегистрированы в субботу.

Матч «Барселона» — «Райо Вальекано» состоится в субботу, 13 августа. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/optimismo-barca-inscripcion-fichajes-14258126
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12.08 22:00
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 - : -
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
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Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
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 - : -
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 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
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 - : -
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