«Барселона» уверена в регистрации всех новичков. Клуб сообщил Хави, что игроки будут доступны к старту ла лиги
В «Барселоне» уверены в регистрацию всех новичков до старта ла лиги
В «Барселоне» уверены, что смогут зарегистрировать всех новых игроков к матчу 1-го тура ла лиги с «Райо Вальекано», сообщает Diario Sport.
По информации источника, каталонский клуб уже направил все необходимые документы лиге для регистрации новичков.
Руководство каталонцев уже сообщило главному тренеру команды Хави, что все новички будут доступны к старту ла лиги.
Ожидается, что все вопросы будут решены в пятницу, 12 августа, а официально новички будут зарегистрированы в субботу.
Матч «Барселона» — «Райо Вальекано» состоится в субботу, 13 августа. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
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|Реал
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|Барселона
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3
|Атлетико
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|0
|0-0
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4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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|0-0
|0
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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|0
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11
|Сельта
|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0-0
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13
|Эльче
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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20
|Жирона
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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