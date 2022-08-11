Родриго: «Хочу стать игроком стартового состава «Реала». Если буду показывать свой лучший футбол, у меня будут шансы»
Родриго заявил, что хочет стать игроком стартового состава «Реала»
Нападающий «Реала» Родриго Гоэс заявил, что хочет стать игроком стартового состава мадридского клуба. 21-летний бразилец считает, что готов играть больше.
«Знаю, что могу сильно помогать команде и играть не только, когда «Реал» уступает в счете и должен сделать камбэк, — приводит слова Родриго AS. — Хочу стать игроком стартового состава «Реала» и работаю для этого. Если буду показывать свой лучший футбол, у меня будут все шансы».
В матче за Суперкубок Европы с «Айнтрахтом» (2:0) нападающий вышел на замену на 67-й минуте и не отметился результативными действиями.
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4
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|0
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5
|Бетис
|0
|0
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|0
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|
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9
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10
|Осасуна
|0
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11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
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|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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