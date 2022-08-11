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Родриго: «Хочу стать игроком стартового состава «Реала». Если буду показывать свой лучший футбол, у меня будут шансы»

Родриго заявил, что хочет стать игроком стартового состава «Реала»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Родриго Гоэс заявил, что хочет стать игроком стартового состава мадридского клуба. 21-летний бразилец считает, что готов играть больше.

«Знаю, что могу сильно помогать команде и играть не только, когда «Реал» уступает в счете и должен сделать камбэк, — приводит слова Родриго AS. — Хочу стать игроком стартового состава «Реала» и работаю для этого. Если буду показывать свой лучший футбол, у меня будут все шансы».

В матче за Суперкубок Европы с «Айнтрахтом» (2:0) нападающий вышел на замену на 67-й минуте и не отметился результативными действиями.

Источник: https://as.com/futbol/primera/cada-uno-puede-analizar-de-una-forma-u-otra-si-tenemos-mejor-plantilla-n/
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