Родриго: «Хочу стать игроком стартового состава «Реала». Если буду показывать свой лучший футбол, у меня будут шансы»

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс заявил, что хочет стать игроком стартового состава мадридского клуба. 21-летний бразилец считает, что готов играть больше.

«Знаю, что могу сильно помогать команде и играть не только, когда «Реал» уступает в счете и должен сделать камбэк, — приводит слова Родриго AS. — Хочу стать игроком стартового состава «Реала» и работаю для этого. Если буду показывать свой лучший футбол, у меня будут все шансы».

В матче за Суперкубок Европы с «Айнтрахтом» (2:0) нападающий вышел на замену на 67-й минуте и не отметился результативными действиями.