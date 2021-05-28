Лапорта высказался о Суперлиге и возможной дисквалификации «Барселоны» из Лиги чемпионов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с созданием Суперлиги и возможной дисквалификации клуба из Лиги чемпионов в связи с невыходом из новообразованной лиги.

«Футболу нужны нововведения. Если те, кто управляет футболом, подпишутся под этим... Наш интерес в том, чтобы в футболе сохранилась стабильность. Сейчас все столкнулись с серьезными проблемами, даже маленькие клубы. Мы видели некоторую реакцию, которая позволяет нам думать, что УЕФА и ФИФА готовы вести диалог в иной форме.



Нас тоже обвиняют. То, что они собираются сделать — я не совсем понимаю, как они могут это сделать. Есть CAS, другие суды. Если против нас применят санкции или дисквалифицируют, мы будем защищать наши права. Все клубы несут убытки, футбольные агенты богатеют, а мы платим за их вечеринки. Это нужно исправить, но это не исправить, если просто учредить больше матчей или сделать больше турниров. Непонятно, зачем делать больше матчей и соревнований, если призовые фонды останутся прежними», — приводит Sport.es слова Лапорты.

25 мая стало известно, что УЕФА открыл дело против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» за участие в организации Суперлиги. 26 мая все три клуба выступили с ответным заявлением, в котором выразили протест действиям УЕФА.