В «Барселоне» подтвердили, что Деку станет директором клуба

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте подтвердил, что бывший полузащитник каталонцев Деку станет новым директором клуба. Об этом сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что Деку присоединится к клубу и будет работать вместе с Матеу Алемани. Португальский экс-хавбек будет исполнять обязанности Йорди Кройфа, который покидает клуб.

В воскресенье, 14 мая, сине-гранатовые победили «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре ла лиги и досрочно стали победителями турнира.

«Барселона» выиграла ла лигу в 27-й раз в истории.