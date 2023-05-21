Хави обратился к президенту «Барселоны»: «Мы не так уж их плохи»
Главный тренер «Барселоны» Хави обратился к болельщикам и президенту клуба Жоану Лапорте.
«Я всегда просил наших болельщиков, чтобы они были едины. Теперь настал момент поблагодарить их. Также спасибо нашему президенту Лапорте. Президент, мы не так уж их плохи. Благодарю все руководство за поддержку», — приводит слова Хави Marca.
В воскресенье, 14 мая, сине-гранатовые победили «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре ла лиги и досрочно стали победителями турнира.
«Барселона» выиграла ла лигу в 27-й раз в истории.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|35
|27
|4
|4
|65-15
|85
|
2
|Реал
|34
|22
|5
|7
|70-32
|71
|
3
|Атлетико
|34
|21
|6
|7
|60-27
|69
|
4
|Р. Сосьедад
|35
|19
|8
|8
|47-32
|65
|
5
|Вильярреал
|35
|18
|6
|11
|54-36
|60
|
6
|Бетис
|34
|16
|7
|11
|43-38
|55
|
7
|Атлетик
|35
|14
|8
|13
|46-39
|50
|
8
|Жирона
|35
|13
|9
|13
|55-50
|48
|
9
|Осасуна
|34
|13
|8
|13
|32-36
|47
|
10
|Севилья
|34
|13
|8
|13
|44-49
|47
|
11
|Р. Вальекано
|34
|12
|10
|12
|41-45
|46
|
12
|Мальорка
|35
|12
|8
|15
|33-40
|44
|
13
|Альмерия
|35
|11
|6
|18
|46-61
|39
|
14
|Сельта
|35
|10
|9
|16
|40-50
|39
|
15
|Кадис
|35
|9
|11
|15
|28-50
|38
|
16
|Валенсия
|34
|10
|7
|17
|38-41
|37
|
17
|Вальядолид
|35
|10
|5
|20
|30-62
|35
|
18
|Хетафе
|35
|8
|11
|16
|31-44
|35
|
19
|Эспаньол
|34
|7
|10
|17
|42-60
|31
|
20
|Эльче
|35
|4
|8
|23
|27-65
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.05
|22:00
|
Кадис – Вальядолид
|2 : 0
|20.05
|15:00
|
Жирона – Вильярреал
|1 : 2
|20.05
|17:15
|
Атлетик – Сельта
|2 : 1
|20.05
|19:30
|
Альмерия – Мальорка
|3 : 0
|20.05
|19:30
|
Хетафе – Эльче
|1 : 1
|20.05
|22:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|1 : 2
|21.05
|15:00
|
Р. Вальекано – Эспаньол
|- : -
|21.05
|17:15
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|21.05
|19:30
|
Валенсия – Реал
|- : -
|21.05
|22:00
|
Севилья – Бетис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|22
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|15
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|24
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4
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