В активе Бензема 10 голов и 7 результативных передач в 10 матчах сезона за «Реал»
Форвард «Реала» Карим Бензема отметился голом в матче 8-го тура ла лиги против «Эспаньола» (1:2).
Таким образом, в активе француза 10-й гол в 10-м матче в составе мадридцев в сезоне-2021/22. Кроме того, Бензема также сделал 7 голевых передач.
Несмотря на поражение, «Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги, набрав 17 очков.
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