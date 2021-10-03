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В активе Бензема 10 голов и 7 результативных передач в 10 матчах сезона за «Реал»

19:12
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Форвард «Реала» Карим Бензема отметился голом в матче 8-го тура ла лиги против «Эспаньола» (1:2).

Таким образом, в активе француза 10-й гол в 10-м матче в составе мадридцев в сезоне-2021/22. Кроме того, Бензема также сделал 7 голевых передач.

Несмотря на поражение, «Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги, набрав 17 очков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
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  • Bet on mobile
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  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Спартак 0
1-й тайм

ТБ 2.0

26%

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15%

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Виктория Кравченко все материалы автора

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