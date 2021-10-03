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«Реал» потерпел поражение в матче с «Эспаньолом»

19:11
«Эспаньол» обыграл «Реал». Фото Ла лига
«Эспаньол» обыграл «Реал». Фото Ла лига
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«Эспаньол» обыграл «Реал» (2:1) в матче восьмого тура чемпионата Испании.

Единственный мяч у мадридской команды забил Карим Бензема. У хозяев забивали Рауль де Томас и Алейш Видаль.

«Реал» с 17-ю очками занимает первое место в турнирной таблице. У «Эспаньола» девять очков и 12-я позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

8-й тур

«Эспаньол» — «Реал» — 2:1 (1:0)

Голы: Рауль де Томас, 17 (1:0). Алейш Видаль, 60 (2:0). Бензема, 71 (2:1).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Гомес, Педроса, Хиль (Вила, 81), Дардер (Давид Лопес, 82), Мелендо (Морланес, 58), Баре, Алейш Видаль (Меламед, 64), Эмбарба (У Лэй, 65), Рауль де Томас.

«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо, Эдер Милитау, Модрич (Каземиру, 62), Кроос (Йович, 62), Вальверде, Камавинга (Родригу, 46), Бензема, Васкес, Винисиус Жуниор (Азар, 72).

Предупреждения: Эмбарба, 11. Камавинга, 29. Хиль, 79.

Судья: Куадра Фернандес.

3 октября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Спартак 0
1-й тайм

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 1
Сочи 2
Матч завершен

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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