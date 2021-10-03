«Реал» потерпел поражение в матче с «Эспаньолом»
«Эспаньол» обыграл «Реал» (2:1) в матче восьмого тура чемпионата Испании.
Единственный мяч у мадридской команды забил Карим Бензема. У хозяев забивали Рауль де Томас и Алейш Видаль.
«Реал» с 17-ю очками занимает первое место в турнирной таблице. У «Эспаньола» девять очков и 12-я позиция.
Чемпионат Испании. Ла лига
8-й тур
«Эспаньол» — «Реал» — 2:1 (1:0)
Голы: Рауль де Томас, 17 (1:0). Алейш Видаль, 60 (2:0). Бензема, 71 (2:1).
«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Гомес, Педроса, Хиль (Вила, 81), Дардер (Давид Лопес, 82), Мелендо (Морланес, 58), Баре, Алейш Видаль (Меламед, 64), Эмбарба (У Лэй, 65), Рауль де Томас.
«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо, Эдер Милитау, Модрич (Каземиру, 62), Кроос (Йович, 62), Вальверде, Камавинга (Родригу, 46), Бензема, Васкес, Винисиус Жуниор (Азар, 72).
Предупреждения: Эмбарба, 11. Камавинга, 29. Хиль, 79.
Судья: Куадра Фернандес.
3 октября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».
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