В 20 лет скончался бывший футболист «Лас-Пальмаса»

Экс-игрок «Лас-Пальмаса» Луис Охеда Суарес скончался в возрасте 20 лет, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы обеспокоены внезапной смертью Луиса Охеды Суареса. «Лас-Пальмас» выражает глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и болельщикам», — говорится в сообщении команды в Twitter.

Consternados por el repentino fallecimiento de Luis Ojeda Su?rez, canterano que form? parte de nuestro equipo juvenil durante dos temporada (2017/18 y 2018/19).



La UD Las Palmas muestra su m?s profundo p?same a sus familiares, amigos y a toda la familia amarilla. DEP pic.twitter.com/DcO9AIDheV — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) April 24, 2021

Причина смерти футболиста не сообщается.

Суарес выступал за молодежную команду «Лас-Пальмаса» в сезонах-2017/18 и 2018/2019.