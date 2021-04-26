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В 20 лет скончался бывший футболист «Лас-Пальмаса»

12:17
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Экс-игрок «Лас-Пальмаса» Луис Охеда Суарес скончался в возрасте 20 лет, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы обеспокоены внезапной смертью Луиса Охеды Суареса. «Лас-Пальмас» выражает глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и болельщикам», — говорится в сообщении команды в Twitter.

Причина смерти футболиста не сообщается.

Суарес выступал за молодежную команду «Лас-Пальмаса» в сезонах-2017/18 и 2018/2019.

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