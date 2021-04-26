В 20 лет скончался бывший футболист «Лас-Пальмаса»
12:17
Экс-игрок «Лас-Пальмаса» Луис Охеда Суарес скончался в возрасте 20 лет, сообщает пресс-служба клуба.
«Мы обеспокоены внезапной смертью Луиса Охеды Суареса. «Лас-Пальмас» выражает глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и болельщикам», — говорится в сообщении команды в Twitter.
Причина смерти футболиста не сообщается.
Суарес выступал за молодежную команду «Лас-Пальмаса» в сезонах-2017/18 и 2018/2019.
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