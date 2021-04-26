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Кроос примет участие в матче «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов

13:01

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что полузащитник Тони Кроос восстановился после повреждения и сможет принять участие в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси».

Футболист пропустил несколько последних игр «Реала», но с тех пор возобновил тренировки в общей группе команды.

Зидан рассказал, что защитник Ферлан Менди пропустит предстоящую встречу.

Матч «Реал» — «Челси» пройдет в Мадриде 27 апреля.

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