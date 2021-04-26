Тренер «Барселоны» Куман поделился мнением о напряженном календаре соревнований

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман пожаловался на плотный календарь соревнований после победного матча 32-го тура ла лиги с «Вильярреалом» (2:1).

«Команда устает ментально, чем физически. У нас два матча на этой неделе. Футболисты привыкли к этому. Я знаю, что трансляции важны, но думаю, мы должны обсудить календарь больших команд. Мы тратим много сил и боремся за титул», — цитирует Кумана Marca.

После 32 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 71 балл. В следующем туре команда встретится с «Гранадой». Встреча состоится 29 апреля.