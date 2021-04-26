Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Тренер «Барселоны» Куман поделился мнением о напряженном календаре соревнований

11:38
Теги:

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман пожаловался на плотный календарь соревнований после победного матча 32-го тура ла лиги с «Вильярреалом» (2:1).

«Команда устает ментально, чем физически. У нас два матча на этой неделе. Футболисты привыкли к этому. Я знаю, что трансляции важны, но думаю, мы должны обсудить календарь больших команд. Мы тратим много сил и боремся за титул», — цитирует Кумана Marca.

После 32 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 71 балл. В следующем туре команда встретится с «Гранадой». Встреча состоится 29 апреля.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Шевченко громит всех и не переносит Нуньес. Удивительно, но Дана Уайт против их трилогии
Намаюнас подошла к тяжеловесу UFC и ударила его в лицо. Он сразу влюбился
«Людям в США не нравятся успешные иммигранты». Отец Камару Усмана пришел на шоу UFC после 11 лет тюрьмы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд