Суарес недоволен количеством игрового времени за «Атлетико» в этом сезоне

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес выразил недовольство количеством игрового времени в этом сезоне. Уругвайский футболист просидел в запасе в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». А в чемпионате Испании последний раз выходил в стартовом составе 19 февраля в матче против «Осасуны».

«Раньше мне говорили, что я играю много времени и мне нужен отдых. Теперь я и вовсе играю меньше, чем ожидал. Теперь я хочу наверстать упущенное в матчах за сборную», — цитирует Суареса As.

В отборочных матчах к чемпионату мира-2022 сборная Уругвая встретится со сборной Перу 25 марта, со сборной Чили — 30-го.

Суарес перешел в «Атлетико» из «Барселоны» в 2020 году. В этом году 35-летний форвард сыграл за матрасников 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативных передачи.