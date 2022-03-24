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Сегодня, 15:10

Тухель может заменить Анчелотти в «Реале»

«Реал» нашел замену Карло Анчелотти
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Томас Тухель.
Фото Getty Images

Немецкий тренер Томас Тухель может возглавить мадридский «Реал», сообщает Sport.es.

По данным источника, руководство испанского клуба рассматривает вариант назначения наставника «Челси» на пост главного тренера сливочных. Если «Реалу» не удастся выиграть хоть один трофей по окончании сезона, Карло Анчелотти покинет клуб. Его место может занять Тухель.

«Реал» на данный момент возглавляет турнирную таблицу ла лиги. «Челси» идет на третье строчке в АПЛ.

Карло Анчелотти
ФК Реал
Томас Тухель
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1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
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Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
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Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
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