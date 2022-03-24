Тухель может заменить Анчелотти в «Реале»

Немецкий тренер Томас Тухель может возглавить мадридский «Реал», сообщает Sport.es.

По данным источника, руководство испанского клуба рассматривает вариант назначения наставника «Челси» на пост главного тренера сливочных. Если «Реалу» не удастся выиграть хоть один трофей по окончании сезона, Карло Анчелотти покинет клуб. Его место может занять Тухель.

«Реал» на данный момент возглавляет турнирную таблицу ла лиги. «Челси» идет на третье строчке в АПЛ.