Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес хочет провести в каталонском клубе всю карьеру

Хавбек «Барселоны» Гонсалес рассказал о желании провести в клубе всю карьеру

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес признался, что хотел бы провести в каталонском клубе всю карьеру.

«В скором времени мы сядем за стол переговоров. Это будет важный момент для моего будущего. Если «Барселона» захочет, я останусь в команде до конца жизни», — цитирует Нико Diario Sport.

В феврале 2022 года сообщалось, что в хавбеке заинтересован «Манчестер Сити».

Контракт 20-летнего испанца с каталонцами истекает летом 2024 года. В этом сезоне он провел 24 матча в ла лиге, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.