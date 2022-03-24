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Сегодня, 14:41

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес хочет провести в каталонском клубе всю карьеру

Хавбек «Барселоны» Гонсалес рассказал о желании провести в клубе всю карьеру
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес признался, что хотел бы провести в каталонском клубе всю карьеру.

«В скором времени мы сядем за стол переговоров. Это будет важный момент для моего будущего. Если «Барселона» захочет, я останусь в команде до конца жизни», — цитирует Нико Diario Sport.

В феврале 2022 года сообщалось, что в хавбеке заинтересован «Манчестер Сити».

Контракт 20-летнего испанца с каталонцами истекает летом 2024 года. В этом сезоне он провел 24 матча в ла лиге, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/nico-barca-quiere-quedaria-vida-13422650
ФК Барселона
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 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
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 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
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15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
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 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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Бетис – Алавес
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19.01 21:00
Сельта – Осасуна
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19.01 23:30
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 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
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Барселона – Р. Вальекано
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