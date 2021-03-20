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«Уэска» и «Осасуна» сыграли вничью

22:32
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«Уэска» и «Осасуна» не выявили победителя в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Осасуна» (30 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице, «Уэска» (21) находится на последней строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

28-й тур

«Уэска» — «Осасуна» — 0:0

«Уэска»: Ан.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Вавро (Инсуа, 59), Маффео, Галан, Микель Рико (Серхио Гомес, 83), Сеоане, Рамирес (Эскриче, 59), Мир, Феррейро.

«Осасуна»: Перес, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Крус (Санчес, 89), Брашанац (Торрес, 90), Торро, Монкайола, Кальери (Будимир, 78), Хони (Р.Гарсия, 66), Барха (Мартинес, 90).

Предупреждения: Сиовас, 39. Монкайола, 61. Видаль, 66.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

20 марта. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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