«Уэска» и «Осасуна» сыграли вничью
«Уэска» и «Осасуна» не выявили победителя в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Осасуна» (30 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице, «Уэска» (21) находится на последней строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
28-й тур
«Уэска» — «Осасуна» — 0:0
«Уэска»: Ан.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Вавро (Инсуа, 59), Маффео, Галан, Микель Рико (Серхио Гомес, 83), Сеоане, Рамирес (Эскриче, 59), Мир, Феррейро.
«Осасуна»: Перес, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Крус (Санчес, 89), Брашанац (Торрес, 90), Торро, Монкайола, Кальери (Будимир, 78), Хони (Р.Гарсия, 66), Барха (Мартинес, 90).
Предупреждения: Сиовас, 39. Монкайола, 61. Видаль, 66.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
20 марта. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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