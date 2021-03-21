Гол вратаря на 94-й минуте спас «Севилью» от поражения в матче с «Вальядолидом»
«Севилья» в матче 28-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Вальядолидом» со счетом 1:1.
На гол Фабиана Орельяны севильцы на 94-й минуте встречи ответили точным ударом вратаря Буну, который подключился к розыгрышу углового.
После этого матча «Севилья» с 55 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Вальядолид» с 27 очками — на 16-й строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
28-й тур
«Вальядолид» — «Севилья» — 1:1 (1:0)
Голы: Орельяна, 44 — с пенальти (1:0). Буну, 90+4 (1:1).
«Вальядолид»: Роберто, Оласа, Янко, Эль-Ямик, Фернандес, Алькарас (Мичел, 75), Меса (Сан Эметерио, 75), Орельяна (Бруно Гонсалес, 84), Оскар Плано (Э.Перес, 84), Гвардьола, Вайссман (Кодро, 84).
«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Акунья, 46), Рекик (Ракитич, 67), Кунде, Диегу Карлос, Гудель (де Йонг, 67), Оливер Торрес (Окампос, 46), Хоан Хордан (Оскар Родригес, 79), А.Д.Гомес, Сусо, Эн-Несири.
Предупреждения: Оласа, 52. Меса, 52. Орельяна, 64. Буну, 90+5.
Судья: Эстрада Фернандес (Испания).
20 марта. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».
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