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Гол вратаря на 94-й минуте спас «Севилью» от поражения в матче с «Вальядолидом»

01:03
20 марта. «Вальядолид» — «Севилья» — 1:1. Буну сравнял счет. Фото ФК «Севилья»
20 марта. «Вальядолид» — «Севилья» — 1:1. Буну сравнял счет. Фото ФК «Севилья»
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«Севилья» в матче 28-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Вальядолидом» со счетом 1:1.

На гол Фабиана Орельяны севильцы на 94-й минуте встречи ответили точным ударом вратаря Буну, который подключился к розыгрышу углового.

После этого матча «Севилья» с 55 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Вальядолид» с 27 очками — на 16-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

28-й тур

«Вальядолид» — «Севилья» — 1:1 (1:0)

Голы: Орельяна, 44 — с пенальти (1:0). Буну, 90+4 (1:1).

«Вальядолид»: Роберто, Оласа, Янко, Эль-Ямик, Фернандес, Алькарас (Мичел, 75), Меса (Сан Эметерио, 75), Орельяна (Бруно Гонсалес, 84), Оскар Плано (Э.Перес, 84), Гвардьола, Вайссман (Кодро, 84).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Акунья, 46), Рекик (Ракитич, 67), Кунде, Диегу Карлос, Гудель (де Йонг, 67), Оливер Торрес (Окампос, 46), Хоан Хордан (Оскар Родригес, 79), А.Д.Гомес, Сусо, Эн-Несири.

Предупреждения: Оласа, 52. Меса, 52. Орельяна, 64. Буну, 90+5.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

20 марта. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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