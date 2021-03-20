Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Сельтой»
«Реал» переиграл «Сельту» в матче 28-го тура чемпионата Испании со счетом 3:1. Дубль в составе мадридцев оформил нападающий Карим Бензема.
Эти голы стали 185-м и 186-м для француза в составе мадридского клуба в матчах испанского чемпионата. Он сравнялся по этому показателю с Сантильяной и занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров «Реала» в истории ла лиги.
«Реал» набрал 60 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, однако у «Барселоны» (59 очков) есть игра в запасе.
Чемпионат Испании. Лига 1
28-й тур
«Сельта» — «Реал» — 1:3 (1:2)
Голы: Бензема, 20 (0:1). Бензема, 30 (0:2). Мина, 40 (1:2). Асенсио, 90+4 (1:3).
«Сельта»: Вильяр, Араухо, Мальо, Мурильо (Бельтран, 84), Кариколь, Суарес, Тапия, Нолито (Солари, 72. Фонтан, 90+1), Аспас, Мина, Мендес (Феррейра, 84).
«Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Менди, Модрич, Кроос (Асенсио, 71), Каземиру, Вальверде, Бензема, Л.Васкес, Винисиус Жуниор.
Предупреждения: Винисиус Жуниор, 22. Тапия, 25. Кроос, 40. Начо, 71. Суарес, 78. Модрич, 80. Солари, 85.
Судья: Мелеро Лопес (Испания).
20 марта. Виго. Стадион «Балаидос».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю