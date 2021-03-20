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Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Сельтой»

20:06
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«Реал» переиграл «Сельту» в матче 28-го тура чемпионата Испании со счетом 3:1. Дубль в составе мадридцев оформил нападающий Карим Бензема.

Эти голы стали 185-м и 186-м для француза в составе мадридского клуба в матчах испанского чемпионата. Он сравнялся по этому показателю с Сантильяной и занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров «Реала» в истории ла лиги.

«Реал» набрал 60 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, однако у «Барселоны» (59 очков) есть игра в запасе.

Чемпионат Испании. Лига 1

28-й тур

«Сельта» — «Реал» — 1:3 (1:2)

Голы: Бензема, 20 (0:1). Бензема, 30 (0:2). Мина, 40 (1:2). Асенсио, 90+4 (1:3).

«Сельта»: Вильяр, Араухо, Мальо, Мурильо (Бельтран, 84), Кариколь, Суарес, Тапия, Нолито (Солари, 72. Фонтан, 90+1), Аспас, Мина, Мендес (Феррейра, 84).

«Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Менди, Модрич, Кроос (Асенсио, 71), Каземиру, Вальверде, Бензема, Л.Васкес, Винисиус Жуниор.

Предупреждения: Винисиус Жуниор, 22. Тапия, 25. Кроос, 40. Начо, 71. Суарес, 78. Модрич, 80. Солари, 85.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

20 марта. Виго. Стадион «Балаидос».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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