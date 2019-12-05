У Марселу обнаружили мышечную травму

Защитник «Реала» Марселу может пропустить ближайшие матчи своей команды из-за повреждения, информирует пресс-служба мадридцев. У 31-летнего бразильца выявлена травма камбаловидной мышцы левой ноги.

7 декабря «Реал» сыграет с «Эспаньолом» в рамках 16-го тура ла лиги. Марселу может пропустить эту встречу. Более точные сроки восстановления игрока станут известны позже.

В текущем сезоне защитник провел 10 матчей за «Реал» и отдал четыре голевые передачи.

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