Гендузи: «Бензема исключителен. Надеюсь, он выиграет «Золотой мяч»

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи ответил, заслуживает ли нападающий «Реала» Карима Бензема получить «Золотой мяч» в 2021 году.

«Бензема исключителен, — приводит слова Гендузи RMC Sport. — То, что делает Карим в «Реале» на протяжении многих лет, потрясающе. Он также очень полезный игрок в сборной Франции. Я желаю ему победы. Надеюсь, он выиграет «Золотой мяч».

В нынешнем сезоне 33-летний Бензема забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач в 15 матчах за «Реал».

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.