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Гендузи: «Бензема исключителен. Надеюсь, он выиграет «Золотой мяч»

20:49
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Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи ответил, заслуживает ли нападающий «Реала» Карима Бензема получить «Золотой мяч» в 2021 году.

«Бензема исключителен, — приводит слова Гендузи RMC Sport. — То, что делает Карим в «Реале» на протяжении многих лет, потрясающе. Он также очень полезный игрок в сборной Франции. Я желаю ему победы. Надеюсь, он выиграет «Золотой мяч».

В нынешнем сезоне 33-летний Бензема забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач в 15 матчах за «Реал».

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/equipe-de-france/bleus-pour-guendouzi-benzema-merite-le-ballon-d-or_AV-202111110306.html

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