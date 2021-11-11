Гендузи: «Бензема исключителен. Надеюсь, он выиграет «Золотой мяч»
20:49
Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи ответил, заслуживает ли нападающий «Реала» Карима Бензема получить «Золотой мяч» в 2021 году.
«Бензема исключителен, — приводит слова Гендузи RMC Sport. — То, что делает Карим в «Реале» на протяжении многих лет, потрясающе. Он также очень полезный игрок в сборной Франции. Я желаю ему победы. Надеюсь, он выиграет «Золотой мяч».
В нынешнем сезоне 33-летний Бензема забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач в 15 матчах за «Реал».
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/equipe-de-france/bleus-pour-guendouzi-benzema-merite-le-ballon-d-or_AV-202111110306.html
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