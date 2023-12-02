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Сегодня, 12:35

Тюкавин рассказал, о желании выступать в ла лиге

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил о желании поиграть в ла лиге.

«Реал» или «Барса»? Для меня — «Реал». Рано о таком мечтать. Но «Реал» — потому, что там играл мой кумир Криштиану Роналду, много следил за ним. Сейчас там играет Беллингем, мне очень нравится. Между Месси и Роналду выберу Криштиану? Да. Нравится, как он играл, нравится седьмой номер", — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Всего за испанский клуб он провел 438 матчей, забил 450 мячей и отдал 131 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-tyukavin-mezhdu-messi-i-ronaldu-vy-beru-krishtianu/
Криштиану Роналду
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ФК Реал
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 14 11 2 1 31-9 35
2
 Жирона 14 11 2 1 32-17 35
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Р. Сосьедад 14 7 4 3 25-17 25
6
 Атлетик 14 7 4 3 26-18 25
7
 Бетис 14 6 6 2 18-16 24
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 14 5 4 5 16-18 19
10
 Р. Вальекано 14 4 7 3 16-18 19
11
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
12
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
13
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
14
 Осасуна 14 4 2 8 16-24 14
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
17
 Мальорка 14 1 7 6 13-20 10
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
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38 тур
1.12 23:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 2 : 0
2.12 16:00
Жирона – Валенсия
 - : -
2.12 18:15
Атлетик – Р. Вальекано
 - : -
2.12 20:30
Реал – Гранада
 - : -
2.12 23:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 - : -
3.12 16:00
Мальорка – Алавес
 - : -
3.12 18:15
Альмерия – Бетис
 - : -
3.12 20:30
Севилья – Вильярреал
 - : -
3.12 23:00
Барселона – Атлетико
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4.12 23:00
Сельта – Кадис
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 9
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П
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Атлетик

 5
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Хетафе

 5
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Вильярреал

 5
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна

 12 2 2
Ойян Сансет

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Атлетик

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Вильярреал

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