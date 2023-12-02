«Жирона» благодаря дублю 37-летнего Стуани обыграла «Валенсию» и вернулась на первое место в ла лиге

«Жирона» на своем поле обыграла «Валенсию» в матче 15-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Победу хозяевам принес дубль Кристиана Стуани. 37-летний форвард забил на 83-й и 88-й минутах. Единственный мяч гостей на счету Уго Дуро (57-я минута).

«Жирона» (38 очков) вернулась на первое место в ла лиге, обойдя «Реал», но у мадридцев есть матч в запасе. «Валенсия» (19) занимает десятую строчку в турнирной таблице.