Тухель хочет, чтобы «Бавария» подписала Де Йонга из «Барселоны»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель предложил клубу подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает Sky Germany.

По информации источника, Тухель является поклонником таланта голландца, поэтому предложил «Баварии» подписать игрока. Мюнхенцы следят за ситуацией вокруг 26-летнего полузащитника.

В минувшем сезоне Де Йонг провел 43 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.