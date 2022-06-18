Роберто Мартинес готов поработать в Испании

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес признался, что готов к работе в Испании в будущем.

«Я всегда открыт для любого проекта, за которым стоит настоящая вера», — цитирует Marca Мартинеса.

Действующий контракт 48-летнего специалиста рассчитан до конца июня 2022 года. Ранее Мартинес тренировал в Англии «Эвертон», «Уиган» и «Суонси».