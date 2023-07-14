«Барселона» намерена оспорить штраф УЕФА

«Барселона» подаст апелляцию в Апелляционный комитет УЕФА после наложенного штрафа в размере 500 тысяч евро, сообщает Mundo Deportivo.

14 июля палата УЕФА по финансовому контролю клубов оштрафовала «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и ряд клубов за ошибки в отчетностях.

По данным источника, руководство каталонцев намерено оспорить этот штраф и надеется на положительный исход дела.

По итогам минувшего сезона «Барселона» стала чемпионом Испании и обладателем Кубка страны.