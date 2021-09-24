«Тоттенхэм» и «Арсенал» готовы арендовать Коутиньо
«Барселона» хочет отдать нападающего Филиппе Коутиньо в аренду в зимнее трансферное окно, пишет El Nacional.ca.
По данным источника, руководство каталонцев занимается поиском клубов, готовых приобрести 29-летнего бразильца. Футболист может уйти в «Арсенал» или «Тоттенхэм».
Отметим, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отказался от предложения «Барсы» арендовать Коутиньо из-за нежелания работать с форвардом.
В нынешнем сезоне ла лиги футболист провел всего 2 матча, не отметившись результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю