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Черышев начал работать по индивидуальной программе

10:53
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, получивший травму в матче 4-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:1), начал тренировки по индивидуальной программе, информирует El Desmarque. Как отмечается, 30-летний хавбек быстро восстанавливается.

Напомним, Черышев получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена 12 сентября. Сообщалось, что футболист пропустит не меньше месяца. Ожидается, что Черышев сможет помочь «Валенсии» в матчах после октябрьской международной паузы на сборные.

В этом сезоне он провел 4 матча и отдал 1 результативную передачу. Контракт игрока сборной России рассчитан до июня 2022 года.

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Роман Шишов все материалы автора

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