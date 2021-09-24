Черышев начал работать по индивидуальной программе

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, получивший травму в матче 4-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:1), начал тренировки по индивидуальной программе, информирует El Desmarque. Как отмечается, 30-летний хавбек быстро восстанавливается.

Напомним, Черышев получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена 12 сентября. Сообщалось, что футболист пропустит не меньше месяца. Ожидается, что Черышев сможет помочь «Валенсии» в матчах после октябрьской международной паузы на сборные.

В этом сезоне он провел 4 матча и отдал 1 результативную передачу. Контракт игрока сборной России рассчитан до июня 2022 года.