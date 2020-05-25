Торбинский высказался о переходе Смолова в «Сельту»

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Дмитрий Торбинский поделился мнением об отъезде форварда Федора Смолова в «Сельту».

— Конечно, если бы он уезжал на пике, когда в «Краснодаре» был дважды лучшим бомбардиром, то было бы лучше. Хорошо, что попал. Дай бог, чтобы все пошло у него, — сказал Торбинский в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.

30-летний Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды. Нападающий принадлежит «Локомотиву». Форвард дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2015/16, 2016/17), когда играл за «Краснодар».