Тони Кросс считает, что «Унион» станет сложным соперником для «Реала» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, чего ждет от матчей против «Униона», «Наполи» и «Браги» в группе Лиге чемпионов.

«У нас будут относительно хорошие и короткие поездки. Мы будем в Германии, Португалии и Италии, приятно об этом думать. Но позвольте мне немного предупредить об «Унионе» — знаю эту команду, видел несколько матчей, это будет непростой соперник», — цитирует Крооса AS.

20 сентября «Реал» сыграет против «Униона» в первом туре групповго этапа Лиги чемпионов. Начало — 19.45 мск.