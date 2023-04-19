Фабрицио Романо: Кроос продлил контракт с «Реалом» до 2024 года

Полузащитник «Реала» Тони Кроос продлил контракт с клубом до лета 2024 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Прежнее соглашение было рассчитано до конца этого сезона.

Отмечается, что все необходимые документы уже оформлены.

Кроос выступает за мадридский клуб с лета 2014 года.

Ранее полузащитник заявлял, что не перейдет в другой клуб.

В текущем сезоне 33-летний хавбек сыграл за «Реал» 41 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач.