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Сегодня, 19:53

41-летний капитан «Бетиса» Хоакин завершит карьеру по окончании сезона

Мария Гусева
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Капитан «Бетиса» Хоакин Санчес анонсировал завершение карьеры по окончании сезона-2022/2023.

Пресс-служба испанского клуба сообщила об этом, опубликовав видеоролик под названием «Хоакин вечен: наш капитан объявил об окончании карьеры».

Хоакин является воспитанником «Бетиса». Ранее 41-летний испанец выступал за «Валенсию», «Малагу» и «Фиорентину».

В составе сборной Испании Хоакин провел 51 матч и забил 4 гола.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел за «Бетис» 23 матча, отметился 1 голом и 1 результативной передачей

Хоакин Санчес Родригес
Футбол
ФК Бетис
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 29 23 4 2 53-9 73
2
 Реал 29 19 5 5 61-24 62
3
 Атлетико 29 18 6 5 47-21 60
4
 Р. Сосьедад 29 15 6 8 37-28 51
5
 Бетис 29 14 6 9 37-30 48
6
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
7
 Атлетик 29 12 7 10 40-29 43
8
 Р. Вальекано 29 10 10 9 35-34 40
9
 Жирона 29 10 8 11 44-42 38
10
 Осасуна 29 10 8 11 25-30 38
11
 Мальорка 29 10 7 12 26-30 37
12
 Сельта 29 9 9 11 36-40 36
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 Севилья 29 9 8 12 35-44 35
14
 Вальядолид 29 9 5 15 25-48 32
15
 Хетафе 29 7 10 12 27-36 31
16
 Кадис 29 7 10 12 23-42 31
17
 Альмерия 29 8 6 15 35-50 30
18
 Валенсия 29 7 6 16 30-36 27
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Эспаньол – Кадис
 - : -
22.04 15:00
Осасуна – Бетис
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Альмерия – Атлетик
 - : -
22.04 19:30
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
22.04 19:30
Вальядолид – Жирона
 - : -
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Реал – Сельта
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Луис Фелипе

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 17 3 2
Исаак Карселeн

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 19 3 2
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Севилья

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