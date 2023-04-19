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Кроос: «Я мог бы подписать контракт с другим клубом с 1 января, но даже не думал о подобной глупости»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос сообщил, что не собирается уходить из мадридской команды.

«Все идет по плану, но я также уважаю то, чего хочет клуб: как и когда вести переговоры. У меня хорошие отношения с клубом на протяжении многих лет. И этот вопрос уже обсуждался некоторое время. С обеих сторон было абсолютное доверие. Клуб с самого начала знал, что я не собираюсь делать глупостей. Теоретически я мог бы подписать контракт с другим клубом с 1 января, но даже не думал о подобной глупости. Мы доверяем друг другу. Скорее всего, так будет продолжаться и дальше», — приводит слова Крооса AS.

Кроос выступает за мадридский клуб с лета 2014 года.

В текущем сезоне 33-летний хавбек сыграл за «Реал» 41 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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«Барселона» рассчитывает, что подписание Месси положительно скажется на финансах клуба
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 29 23 4 2 53-9 73
2
 Реал 29 19 5 5 61-24 62
3
 Атлетико 29 18 6 5 47-21 60
4
 Р. Сосьедад 29 15 6 8 37-28 51
5
 Бетис 29 14 6 9 37-30 48
6
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
7
 Атлетик 29 12 7 10 40-29 43
8
 Р. Вальекано 29 10 10 9 35-34 40
9
 Жирона 29 10 8 11 44-42 38
10
 Осасуна 29 10 8 11 25-30 38
11
 Мальорка 29 10 7 12 26-30 37
12
 Сельта 29 9 9 11 36-40 36
13
 Севилья 29 9 8 12 35-44 35
14
 Вальядолид 29 9 5 15 25-48 32
15
 Хетафе 29 7 10 12 27-36 31
16
 Кадис 29 7 10 12 23-42 31
17
 Альмерия 29 8 6 15 35-50 30
18
 Валенсия 29 7 6 16 30-36 27
19
 Эспаньол 29 6 9 14 35-49 27
20
 Эльче 29 2 7 20 20-59 13
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21.04 22:00
Эспаньол – Кадис
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Осасуна – Бетис
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Альмерия – Атлетик
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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