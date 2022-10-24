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Сегодня, 10:04

Перес не хочет, чтобы Кроос уходил из «Реала» летом 2023 года

Виктория Кравченко
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Тони Кроос.
Фото AFP

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выразил надежду, что полузащитник Тони Кроос продлит свой контракт с командой.

По данным Фабрицио Романо, президент мадридцев хочет, чтобы футболист остался в команде. Но Крос пример решение о своем будущем основываясь не только на спортивных интересах, а и на личной жизни.

Действующий контракт 32-летнего хавбека с «Реалом» истекает летом 2023 года.

Кроос играет за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за мадридский клуб 9 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

Тони Кроос
ФК Реал
Флорентино Перес
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И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 11 9 1 1 28-4 28
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 11 3 3 5 9-12 12
13
 Альмерия 11 3 1 7 12-19 10
14
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
15
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
16
 Эспаньол 11 2 4 5 14-19 10
17
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
18
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
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31 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.10 15:00
Р. Вальекано – Кадис
 5 : 1
22.10 17:15
Вальядолид – Р. Сосьедад
 1 : 0
22.10 19:30
Валенсия – Мальорка
 1 : 2
22.10 22:00
Реал – Севилья
 3 : 1
23.10 15:00
Эспаньол – Эльче
 2 : 2
23.10 17:15
Бетис – Атлетико
 1 : 2
23.10 19:30
Жирона – Осасуна
 1 : 1
23.10 19:30
Вильярреал – Альмерия
 2 : 1
23.10 22:00
Барселона – Атлетик
 4 : 0
24.10 22:00
Сельта – Хетафе
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 12
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 9 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 5 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 9 1 5
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