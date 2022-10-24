Перес не хочет, чтобы Кроос уходил из «Реала» летом 2023 года

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выразил надежду, что полузащитник Тони Кроос продлит свой контракт с командой.

По данным Фабрицио Романо, президент мадридцев хочет, чтобы футболист остался в команде. Но Крос пример решение о своем будущем основываясь не только на спортивных интересах, а и на личной жизни.

Действующий контракт 32-летнего хавбека с «Реалом» истекает летом 2023 года.

Кроос играет за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за мадридский клуб 9 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.