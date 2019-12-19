Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в интервью «СЭ» отметил, что матч «Барселона» — «Реал» (0:0) не был скучным, но в то же время в нем отсутствовал драйв как во времена о Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью.

— Наверное, матч не сравнить по яркости с теми класико, что были во времена Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью, когда сходились Месси с Криштиану Роналду, блистали Хави с Иньестой, — сказал Новиков. — Тогда был сумасшедший драйв: летели искры, горел огонь, постоянно возникали какие-то конфликты. В этот раз мы увидели тактические «шахматы» на поле. Но я не соглашусь с теми, кто говорит, что было скучно. Играли выдающиеся мастера, наблюдать за действиями которых — сплошное удовольствие.

Я даже не смог бы выделить лучшего игрока матча. Каждый показывал высочайший уровень. И по скорости принятия решений, и по технической оснащенности. Даже в сложнейшей ситуации футболисты умудряются находить обостряющие варианты или сохранять мячи. Игроки по всему миру могут видеть, к чему надо стремиться.

До перерыва «Реал» переигрывал соперника. Мадридцы здорово использовали высокий прессинг, за счет этого имели преимущество. «Барса», правда, несколько опасных контратак провела. А после перерыва хозяева перестроились, стали выходить из-под прессинга, завладели территорией. Уже чаще «Реал» действовал на контратаках. В целом ничья справедлива, хотя, может, не 0:0, а 1:1. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Новикова здесь