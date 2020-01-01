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Судьба Тодибо в «Барсе» решится до 10 января

1 января 2020, 23:04
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Судьба защитника «Барселоны» Жана-Клера Тодибо определится до 10 января, сообщает El Mundo Deportivo. Каталонский клуб планирует сдать его в аренду без права выкупа. Сам же футболист хочет остаться в «Барсе», но намерен получать больше игрового времени. Последнее, скорее всего, станет решающим фактором в его уходе.

Интерес к Тодибо проявляют «Милан», «Байер», «Эвертон», «Герта» и «Шальке».

В нынешнем сезоне 20-летний француз провел два матча в чемпионате Испании и один — в Лиге чемпионов.

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