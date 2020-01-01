Судьба Тодибо в «Барсе» решится до 10 января
1 января 2020, 23:04
Судьба защитника «Барселоны» Жана-Клера Тодибо определится до 10 января, сообщает El Mundo Deportivo. Каталонский клуб планирует сдать его в аренду без права выкупа. Сам же футболист хочет остаться в «Барсе», но намерен получать больше игрового времени. Последнее, скорее всего, станет решающим фактором в его уходе.
Интерес к Тодибо проявляют «Милан», «Байер», «Эвертон», «Герта» и «Шальке».
В нынешнем сезоне 20-летний француз провел два матча в чемпионате Испании и один — в Лиге чемпионов.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...