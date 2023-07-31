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Суд предъявил Дани Алвесу обвинение в сексуальном насилии

Мария Гусева
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Дани Алвес.
Фото AFP

Суд предъявил бывшему защитнику сборной Бразилии Дани Алвесу обвинение в сексуальном насилии, сообщает EFE.

20 января стало известно, что Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах и с того момента он находится в заключении. Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.

Суд пришел к выводу, что собрано достаточно доказательств вины 40-летнего футболиста. Алвес будет вызван в суд 9 августа, где его уведомят о предъявленном обвинении.

Ранее бывший футболист «Барселоны» заявил, что он невиновен и интимные отношения с девушкой были по обоюдному согласию. Также в СМИ появились показания девушки полицейским, приехавшим на вызов в ночной клуб.

10 мая сообщалось, что Дани Алвесу во второй раз было отказано в освобождении из тюрьмы до окончания судебного процесса.

Дани Алвес
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