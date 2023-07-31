Суд предъявил Дани Алвесу обвинение в сексуальном насилии
Суд предъявил бывшему защитнику сборной Бразилии Дани Алвесу обвинение в сексуальном насилии, сообщает EFE.
20 января стало известно, что Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах и с того момента он находится в заключении. Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.
Суд пришел к выводу, что собрано достаточно доказательств вины 40-летнего футболиста. Алвес будет вызван в суд 9 августа, где его уведомят о предъявленном обвинении.
Ранее бывший футболист «Барселоны» заявил, что он невиновен и интимные отношения с девушкой были по обоюдному согласию. Также в СМИ появились показания девушки полицейским, приехавшим на вызов в ночной клуб.
10 мая сообщалось, что Дани Алвесу во второй раз было отказано в освобождении из тюрьмы до окончания судебного процесса.
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1
|Барселона
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2
|Реал
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|0
|0-0
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3
|Атлетико
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|0-0
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4
|Р. Сосьедад
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|0
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|0-0
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5
|Вильярреал
|0
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|0
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|0-0
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6
|Бетис
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|0-0
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7
|Осасуна
|0
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|0
|0
|0-0
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8
|Атлетик
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|0
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|0-0
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9
|Мальорка
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|0-0
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10
|Жирона
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|0-0
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11
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
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|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
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|0
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|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0
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|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
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|0
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|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
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|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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|0-0
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20
|Алавес
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|0-0
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
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Атлетико – Гранада
|- : -