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Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес: «Моя невиновность будет доказана»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес высказался о предъявленных в его сторону обвинений в изнасиловании.

«Только два человека знают, что произошло и чего не было. Я говорю правду. Моя невиновность будет доказана. Это были отношения по обоюдному согласию, мне никогда в голову не пришло бы склонить кого-либо к половому акту, как об этом было заявлено», — приводит слова Алвеса Itatiaia.

20 января стало известно, что экс-игрок «Барселоны» был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.

Ранее в СМИ появились показания девушки полицейским, приехавшим на вызов в ночной клуб.

Дани Алвес
Футбол
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