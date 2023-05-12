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Адвокат Алвеса — о показаниях жертвы: «Они терлись друг о друга, Дани касался ее задницы. Она искала его»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Адвокат бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса Кристобаль Мартелл отреагировал на показания девушки, обвиняющей футболиста в изнасиловании.

«Уже было видно, что между ними был сексуальный флирт, они танцевали вместе, терлись друг о друга, он несколько раз коснулся ее задницы. Она искала его, несмотря на описанный ей позже перед судом ужасный сценарий. Никаких признаков насилия или принуждения к сексу обнаружено не было», — приводит слова адвоката Marca.

Ранее в СМИ появились показания девушки полицейским, приехавшим на вызов в ночной клуб. Она сказала: «Я добровольно пошла в туалет и, поцеловавшись несколько раз, сказала ему, что хочу уйти. Он сказал «нет» и закрыл щеколду. Он говорил гадости вроде «ты моя маленькая шлюшка» и бил меня».

10 мая сообщалось, что Дани Алвесу во второй раз было отказано в освобождении из тюрьмы до окончания судебного процесса.

20 января стало известно, что экс-игрок «Барселоны» был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.

Источник: Marca
Дани Алвес
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 33 13 8 12 52-46 47
8
 Атлетик 33 13 8 12 43-33 47
9
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
10
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
11
 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
12
 Мальорка 33 11 8 14 32-37 41
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 33 8 11 14 26-49 35
16
 Вальядолид 33 10 5 18 30-57 35
17
 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
18
 Хетафе 33 8 10 15 30-42 34
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 Эспаньол 33 7 10 16 40-56 31
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 Эльче 33 3 7 23 25-64 16
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12.05 22:00
Мальорка – Кадис
 - : -
13.05 15:00
Р. Сосьедад – Жирона
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Осасуна – Альмерия
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Вильярреал – Атлетик
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Реал – Хетафе
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Роберт Левандовски

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Карим Бензема

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

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Антуан Гризманн

Атлетико

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 22 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

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