Дембеле отказался продлевать контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отказался продлевать контракт с каталонской командой, сообщает RAC1.

По информации издания, «ПСЖ» отправил письмо в каталонский клуб, чтобы запросить разрешение на переговоры с футболистом.

Сообщается, что главный тренер команды Хави пытается убедить француза остаться, но в целом все стороны настроены пессимистично.

Контракт игрока с «Барселоной» истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.