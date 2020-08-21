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Суарес опубликовал философский пост на фоне слухов об уходе из «Барселоны»

19:35
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Форвард «Барселоны» Луис Суарес опубликовал новую сторис с философским подтекстом в своем Instagram.

«Никогда не забывай, что ты — творец своей судьбы», — написал 33-летний уругваец.

Ранее в СМИ появилась информация, что Суарес может вернуться в «Аякс».

В минувшем сезоне нападающий провел 36 матчей за сине-гранатовых, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.

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